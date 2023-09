Marvel's Spider-Man 2-Schauspieler fordert Fans auf, über Gesichtsveränderung hinwegzukommen

HQ

Während wir uns alle auf die Veröffentlichung von Marvel's Spider-Man 2 im nächsten Monat freuen, können einige nicht ganz darüber hinwegkommen, dass sich Peter Parkers Gesicht etwas verändert haben wird. Wenn Sie die remasterte Version des Originalspiels gespielt haben, werden Sie möglicherweise keinen Unterschied bemerken.

Aber wenn Sie das Spiel von 2018 gespielt haben, werden Sie sicherlich feststellen, dass Peter in diesem neueren Gesichtsmodell viel jünger aussieht. Der Schauspieler, der Spider-Man spielt, Yuri Lowenthal, sprach kürzlich über die Gesichtsveränderung gegenüber Comicbook.com, wo er sagte, dass die Leute darüber hinwegkommen müssen, und erklärte, dass das Studio "diese Änderung vornehmen wollte, damit die Gesichtsanimation besser ist"."Es ist mir egal, ob er wie ein Kobold aussieht. Wenn meine Leistung besser ist, dann bin ich dabei. Um ehrlich zu sein, bin ich es leid, darüber zu reden, weil ich denke, dass alles, was gesagt werden muss, gesagt wurde. Manche Menschen werden länger brauchen, um darüber hinwegzukommen, andere werden nie darüber hinwegkommen."

Er nimmt jedoch etwas Positives aus dieser Erfahrung mit: "Das einzig Positive, was ich aus dieser Erfahrung mitnehme, ist, dass die Leute im ersten Spiel emotional so hart und so tief verbunden sind, dass sie wütend sind, wenn sie spüren, dass sich diese Person verändert. Ich kann nur so sauer darüber sein, weil es funktioniert hat... Du hast dich mit dem Charakter verbunden, was großartig ist. Jetzt komm darüber hinweg!"

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober für PS5.