Marvel's Spider-Man 2 Patch beseitigt seltsamsten Fehler im Spiel

Insomniac Games hat gerade einen neuen Patch für Marvel's Spider-Man 2 veröffentlicht, der einige Probleme beenden wird, die Fans seit dem Start mit dem Spiel hatten. Eines ist ein kosmetisches Problem, aber eines, das verständlicherweise viele Leute verärgert hat, während ein anderes ein Gameplay-Glitch ist, der ziemlich lustig ist.

Ersteres betrifft die puerto-ricanische Flagge in Miles' Wohnung. In der Basisversion des Spiels war es tatsächlich eine kubanische Flagge, wofür sich Insomniac inzwischen entschuldigt hat. "Der heutige Patch korrigiert einen Fehler, bei dem fälschlicherweise die kubanische Flagge anstelle der puerto-ricanischen Flagge angezeigt wurde. Wir verstehen, dass eine genaue Darstellung wichtig ist, und bedauern diesen Fehler sehr. Wir entschuldigen uns aufrichtig und werden es in Zukunft besser machen", schreibt der Entwickler.

Wie Insomniac dann auf Twitter/X bestätigte, wurde Berichten zufolge auch der berüchtigte Spider-Cube-Glitch behoben. Der Glitch führte dazu, dass Spielermodelle zu einem kleinen weißen Würfel wurden, nachdem sie nicht richtig geladen wurden. Sie könnten immer noch in New York herumschwingen, aber als kleiner Würfel anstelle eines der beiden Spider-Men des Spiels.

Es gibt Berichte, dass der Würfel in die Wildnis zurückkehrt, aber diese sind möglicherweise nicht legitim und könnten von Leuten stammen, die den neuesten Patch noch nicht heruntergeladen haben.

