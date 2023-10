Marvel's Spider-Man 2 ist einer der größten Starts des Jahres

HQ

Marvel's Spider-Man 2 ist einer der größten physischen Spielestarts des Jahres. Daten von Christopher Dring von Gamesindustry.biz zeigen, dass der webschleudernde Action-Titel der viertgrößte Start des Jahres ist und nur knapp hinter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy und EA Sports FC 24 liegt.

Diese Statistiken beziehen sich wohlgemerkt nur auf Großbritannien, aber sie zeigen dennoch einen beeindruckenden Start für die Spidey-Fortsetzung von Insomniac. Super Mario Bros. Wonder, das am selben Tag startete, verzeichnete auch einige gute Verkaufszahlen, auch wenn es hinter Marvel's Spider-Man 2 zurückfiel.

Super Mario Bros. Wonder belegte den zweiten Platz in den Verkaufscharts und ist der drittgrößte Start für ein Mario-Jump'n'Run-Spiel in der Geschichte der britischen Charts. Auch hier ist es erwähnenswert, dass sich diese Zahlen nur auf physische Verkäufe beziehen, da die Daten für digitale Verkäufe später kommen werden.

Marvel's Spider-Man 2 mag beeindruckend sein, aber sein Start ist nicht ganz so groß wie der von God of War: Ragnarök. Dennoch ein weiterer Schlag für Sonys First-Party-Bemühungen.

