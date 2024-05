Marvel's Spider-Man 2 hat sich 11 Millionen Mal verkauft

HQ

Sony hat im vergangenen Geschäftsjahr nicht so viele PlayStation 5-Konsolen verkauft, wie sie gehofft hatten (selbst nachdem sie ihre Erwartungen gesenkt hatten), aber das bedeutet nicht, dass das japanische Unternehmen leidet.

Der neueste Geschäftsbericht zeigt, dass die PS5-Generation die bisher profitabelste von Sony ist. Nicht, weil es auf PlayStation 5 mehr aktive Nutzer gibt als auf PS4, da sie im Grunde gleich sind, sondern weil PS5-Besitzer viel mehr Geld für DLC, Erweiterungen und Dienste ausgeben als für die letzte Generation. Einer der Gründe dafür ist, dass PS5-Spieler mehr Spielstunden haben als diejenigen mit einer PS4, so dass es keinen Zweifel daran gibt, dass der Aufstieg von Live-Service- und Free-to-Play-Spielen geholfen hat.

Das bedeutet nicht, dass Sony alle seine Studios zwingen wird, diese Art von Spielen zu entwickeln, auch wenn es vor ein paar Jahren noch so aussah. Seite 23 der Präsentation zeigt, dass Naughty Dog, Santa Monica Studios, Insomniac, Sucker Punch und Asobi weiterhin Singleplayer-Story-Spiele entwickeln werden, während Bungie, Firewalk, Haven und dergleichen sich um die Live-Service-Titel kümmern werden.

Keine schlechte Idee, wenn die Präsentation auch bestätigt, dass Marvel's Spider-Man 2 mehr als 11 Millionen Exemplare verkauft hat. Nicht schlecht für eine (vorerst) PlayStation 5-exklusive Version, aber der Insomniac-Hack im letzten Jahr hat gezeigt, dass sie möglicherweise nicht so hoch ist wie erhofft. Dennoch macht Sony absolut klar, dass Spider-Man neben God of War, The Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima, Gran Turismo und Destiny weiterhin eines seiner größten Franchises sein wird, was bedeutet, dass wir in Zukunft Fortsetzungen und Spin-offs von all diesen sehen werden.