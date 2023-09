Marvel's Spider-Man 2 hat die Entwicklung abgeschlossen

HQ

PlayStation Studios schien in letzter Zeit verständlicherweise sehr zuversichtlich zu sein, was Marvel's Spider-Man 2 angeht. Wir haben mehrere fantastische Trailer und Gameplay-Präsentationen gesehen, daher haben die äußerst positiven praktischen Eindrücke, die wir letzte Woche geteilt haben, viele von uns noch aufgeregter gemacht. Deshalb ist es mir eine Freude, die heutigen Neuigkeiten zu teilen.

Insomniac enthüllt, dass Marvel's Spider-Man 2 "Gold geworden" ist, was in einfachen Worten bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und wie geplant am 20. Oktober veröffentlicht wird. Unten sehen Sie, wie vier der Hauptdarsteller des Spiels die großartigen Neuigkeiten teilen.