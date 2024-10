Marvel's Spider-Man 2 erscheint im Januar für PC

HQ

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Marvel's Spider-Man 2 auf dem PC erscheinen würde, aber viele glaubten, dass wir eine Weile warten müssten, bis God of War: Ragnarök seine Zeit im Rampenlicht der Herrenrasse bekommt. Es stellt sich heraus, dass dein freundlicher Spidey in der Nachbarschaft im Grunde gleich um die Ecke ist.

Insomniac und Nixxes Software (dieses Studio hat seit der Übernahme durch Sony im Jahr 2021 keine Luft mehr gemacht) haben beschlossen, die Fans auf der New York Comic-Con zu überraschen, indem sie enthüllten, dass Marvel's Spider-Man 2 am 30. Januar 2025 auf dem PC (sowohl Steam als auch im Epic Games Store) erscheinen wird. Diese Version des Spiels wird alles enthalten, was es in der PS5-Version gibt, einschließlich New Game+, neuen Anzügen und einem verbesserten Fotomodus.

Die PC-Anforderungen und andere Details werden in den drei Monaten vor der Veröffentlichung bekannt gegeben, aber der Trailer unten lässt das Spiel bereits atemberaubend aussehen.