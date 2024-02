Marvel's Spider-Man 2 bekommt im März New Game+ und neue Anzüge

HQ

Es ist fast zwei Monate her, dass Insomnaic sagte, dass sie das Marvel's Spider-Man 2 -Update, das New Game+ ins Spiel bringen würde, verschieben würden. Sie wollten uns damals kein Datum nennen, sondern sagten nur, dass wir es Anfang 2024 erwarten würden. Jetzt wissen wir genau, wann es ankommen wird.

Insomniac enthüllt, dass das nächste große Update für Marvel's Spider-Man 2 am 7. März erscheinen wird. Wir erfahren nichts Neues darüber, was darin enthalten ist, also müssen wir uns mit New Game+, wiederspielbaren Missionen, neuen Anzügen, der Möglichkeit, die Tageszeit und die Rankenfarben zu ändern, begnügen.