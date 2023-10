Marvel's Spider-Man 2: Across the Spider-Verse Cameo erklärt

HQ

HINWEIS: Obwohl dieser Artikel keine Story-Spoiler für Marvel's Spider-Man 2 enthält, spoilert er das Ende einer der Nebenquests des Spiels, also seid gewarnt, wenn ihr völlig blind hineingehen wollt.

Abgesehen davon, dass du den Kampf gegen Kraven, Venom und die anderen großen Schurken in Marvel's Spider-Man 2 aufnimmst, hast du viele Nebenaktivitäten, an denen du dich in New York beteiligen kannst. Irgendwann in der frühen Mitte des Spiels erhaltet ihr die Aufgabe, Spider-Bots zu sammeln, die auf der Karte verstreut sind.

Dabei handelt es sich um kleine Roboter, die ein sichtbares Signal aus der Ferne anpingen. Es gibt viele von ihnen auf der Karte und selbst wenn sie ziemlich einfach zu erkennen sind, kann es eine lästige Pflicht sein, die Dutzenden von ihnen zu sammeln. Glücklicherweise habe ich mir diese Mühe gemacht, so dass Sie es nicht tun müssen.

Werbung:

Während du die Spider-Bots einsammelst, bekommst du gelegentlich einen Anruf von Ganke, der dir mitteilt, dass die Frequenz des Signals dieser Bots aus Tausenden von Kilometern Entfernung zu kommen scheint. Zunächst denken Spider-Man und Ganke, dass diese Roboter aus dem Weltraum kommen könnten.

Doch mit der Zeit wird langsam klar, dass diese Spider-Bots tatsächlich aus New York kommen. Oder, genauer gesagt, verschiedene Versionen davon. Alle Roboter haben unterschiedliche Designs, von denen die meisten den Anzügen nachempfunden sind, die du im Spiel freischalten kannst, was darauf hindeutet, dass sie verschiedenen Spider-People im Spider-Verse gehören.

Sobald du endlich den letzten Spider-Bot eingesammelt hast, wirst du feststellen, woher er gekommen ist. Wenn du zu einer zufälligen Wand in Hell's Kitchen gehst, siehst du, wie sich ein interdimensionales Portal vor dir öffnet. Wenn du dir vorher nicht sicher warst, ob dies eine direkte Anspielung auf Spider-Man: Across the Spider-Verse ist, sollte dir dieses Portal etwas anderes sagen.

Werbung:

Auf der anderen Seite des Portals befindet sich eine mysteriöse Frau namens Delilah. Dieser hochqualifizierte Attentäter ist ein Charakter, mit dem einige Spidey-Fans vertraut sein könnten, aber für die Uneingeweihten, in Across the Spider-Verse sollte Delilah in einer gelöschten Szene erscheinen. Sie betreibt die Bar With No Name, einen Treffpunkt für Bösewichte, der alle berüchtigten Bösewichte in Spider-Mans Schurkengalerie bedient. Obwohl Delilah es nicht in den Animationsfilm geschafft hat, taucht sie hier mit einem nostalgischen Gaming-Look auf.

Nach einem kurzen Dialog, bei dem Peter und Miles keine Ahnung haben, wer Delilah ist, fordert der Barkeeper alle Spider-Bots zurück und sagt dann, dass er Miguel nichts von dieser ganzen Tortur erzählen soll. Völlig verwirrt schließt sich das Portal für unseren Spider-Man, bevor sie ihr netzschwingendes Abenteuer fortsetzen.

Dies ist nicht gerade ein überwältigender Cameo, aber es ist eine nette Anspielung auf den Film Across the Spider-Verse, so wie Spider-Man aus dem PS4-Spiel Anfang des Jahres im Animationsfilm erschien. Vielleicht deutet es auch darauf hin, dass Delilah in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse auftauchen könnte, auch wenn sie ihren Auftritt in der Fortsetzung verpasst hat. Sogar durch ihre Erwähnung im Artbook von Spider-Man: Across the Spider-Verse hat sie sich als beliebte Figur erwiesen. Vielleicht könnte sie sogar für ein drittes Spider-Man-Spiel zurückkehren, wenn Insomniac den Spider-Verse-Weg einschlägt.

Was hältst du von Delilahs Auftritt in Marvel's Spider-Man 2?