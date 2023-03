Marvel's Secret Invasion scheint für die Veröffentlichung im Juni vorgesehen zu sein

Vor kurzem hat Marvel beschlossen, die Veröffentlichungsfenster für viele seiner Marvel Cinematic Universe Disney+-Produktionen zu verschieben, was die Fans dazu veranlasste, sich zu fragen, ob Secret Invasion wie geplant im Frühjahr erscheinen würde, ob Loki Season 2 würde im Sommer kommen, und so weiter.

Nun, es sieht so aus, als würde man sein ursprünglich geplantes Veröffentlichungsfenster verpassen, da Disney+ kürzlich gezeigt hat, dass Secret Invasion am 21. Juni 2023 erscheinen wird. Seltsamerweise kann man die Show nicht mehr auf dem Streamer finden, was darauf hindeutet, dass jemand im Disney+-Hauptquartier den falschen Knopf gedrückt hat, aber zumindest haben die Fans jetzt eine Vorstellung davon, wann die Samuel L. Jackson-Headliner-Show ankommen könnte.

Wenn Secret Invasion im Juni erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass Staffel 2 von Loki frühestens im Herbst erscheinen wird, da Marvel normalerweise keine weitere Serie ohne ein paar Wochen oder Monate Pause dazwischen veröffentlicht. Was die Produktionen danach betrifft, müssen wir einfach abwarten, wie der Marvel's-Plan aussehen wird.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, können Sie den Trailer für Secret Invasion unten sehen, da dieser seit Monaten öffentlich ist.