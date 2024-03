Marvels neue Zombie-Serie wird keine Schläge austeilen

HQ

Die Zombies-Handlung von Marvel ist vielleicht eines der grafischsten Comic-Spin-offs, die es gibt. Mit Zombie-Superhelden, die sich ihren Weg durch die Welt bahnen, immer hungriger nach mehr Fleisch, kann es ziemlich intensiv werden und ist wahrscheinlich nicht der beste Comic, mit dem man als Kind anfangen kann.

Eine neue Animationsserie bringt den Marvel Zombies-Lauf auf unsere Bildschirme und folgt den Nachwirkungen des What If...? -Episode, die zum ersten Mal die Idee von fleischfressenden Superhelden in das MCU einführte.

Im Gespräch mit IGN sprach Brad Windebaum, Head of Streaming, Television and Animation bei Marvel, darüber, dass diese kommende Serie viel erwachsener sein wird als das, was Marvel zuvor herausgebracht hat.

"In Bezug auf erwachsenere Animationen, ja, wir machen gerade eine Marvel Zombies-Serie, die ziemlich intensiv ist, das ist mit Sicherheit eine TV-MA-Serie", sagte Windebaum. "Es ist der Versuch, die Comics zu ehren. Und was an den Comics so großartig war, war, dass sie nicht ihre Schläge zogen. Das ist sicherlich auch das, was wir bei diesem Projekt anstreben."

Freust du dich auf Marvel Zombies?