Marvel's Midnight Suns zeigt Venom-Gameplay

Vor kurzem wurde bekannt, dass der neueste kostenpflichtige DLC für Marvel's Midnight Suns Venom, den ikonischen Symbioten, enthalten wird.

Jetzt haben wir einen neuen Gameplay-Trailer, in den wir mit Venom eintauchen können, der seine Kräfte zeigt. Es überrascht nicht, dass Venom am besten Feinden große Mengen an Schaden zufügt und sie mit seiner Ravenous-Ressource schnell erledigen kann.

Ravenous wird im Laufe der Zeit aufgeladen, obwohl es andere Möglichkeiten gibt, deine Ladungen und die Fähigkeit "Unersättlicher Hunger" zu behalten, die dir sofort eine Heißhungerladung gibt.

Seht euch unten die Ravenous-Mechanik und jede Menge Venom-Gameplay-Material an: