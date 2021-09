Marvel's Midnight Suns: Kampfsystem mit Fähigkeitskarten, Hub-Bereich für soziale Interaktion

HQ

Firaxis Games hat uns letzte Woche Spielszenen aus ihrem neuen Strategie-Rollenspiel Marvel's Midnight Suns versprochen und diese heute Abend geliefert. Im Gameplay-Video bekommen wir kleine Ausschnitte aus den hochwertigen Filmszenen zu Gesicht, die dem Spiel diesen aalglatten Marvel-Look verpassen sollen. Interessant ist die Entscheidung, dass wir nicht aus der übersichtlichen Iso-Perspektive auf das Geschehen blicken, sondern sind sehr nah an der Action dran sind.

Die Erkundung eines zentralen Hub-Bereichs findet beispielsweise aus der Schulterperspektive statt. Gespräche, inklusive Dialogoptionen, werden in der gewohnten Nahaufnahme dargestellt. In diesen RPG-Abschnitten werdet ihr eine Beziehung zu den anderen Figuren aufbauen, euren Charakter und dessen Ausrüstung (dabei hilft euch Blade) weiterentwickeln oder trainieren.

Fühlt ihr euch bereit, wählt ihr wie in Xcom eine verfügbare Mission aus und legt dann fest, welche drei Superhelden ihr in der kommenden Schlacht kommandieren wollt. Ist eine Figur im rundenbasierten Taktikkampf an der Reihe, setzen wir Fähigkeiten ein, die mit Spielkarten visualisiert werden. Je nach Effekt positionieren wir eine Einheit anschließend und zielen den besagten Effekt (falls notwendig) auf ein beliebiges Ziel in Reichweite. Anschließend wird das entsprechende Talent mit einer actionorientierten Kamerafahrt eingefangen, die man hoffentlich auch überspringen kann.

Wie taktisch das Gameplay ist, lässt sich anhand der wenigen Spielszenen nicht sagen, doch das Herum- und Herunterschubsen von Feinden scheint ein größerer Fokus im Spiel zu sein. Wir übernehmen in Marvel's Midnight Suns die Rolle des oder der HeldIn Hunter, den/die ihr selbstständig anpassen und individualisieren könnt. Das Aussehen und die Fähigkeiten eurer Spielfiguren werdet ihr selbstständig festlegen können, sobald das Spiel im März 2022 auf allen aktuellen Plattformen erscheint.

