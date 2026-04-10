Marvel's Guardians of the Galaxy scheint auf Switch 2 zuzusteuern

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Trotz ausgezeichneter Kritiken schnitt das Spiel von 2021 Marvel's Guardians of the Galaxy kommerziell schlechter ab. Marvel als Ganzes erlebte nach der Premiere von Avengers: Endgame zwei Jahre zuvor einen deutlichen Einbruch, und keiner der Schauspieler kehrte für das Spiel zurück, dessen Charaktere daher oft Temu-Versionen ihrer Film-Pendants ähnelten – ein Faktor, der eine Rolle gespielt haben könnte.

Dank seiner Aufnahme in PlayStation Plus Extra und Game Pass zog es schließlich viele Spieler an, doch leider wurde nie von einer Fortsetzung gesprochen, und Square Enix erklärte, dass das Spiel seine Verkaufsziele verfehlt habe.

Jetzt jedoch scheint es kurz vor einer zweiten Chance zu stehen. Gematsu stellt fest, dass eine Switch-2-Version von Marvel's Guardians of the Galaxy plötzlich eine Altersfreigabe vom Taiwan Digital Game Rating Committee erhalten hat, das deren Äquivalent zu PEGI ist. Eine solche Veröffentlichung wurde bisher noch nicht angekündigt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie bald eintreten wird, auch wenn sie noch nicht als Bestätigung betrachtet werden sollte (es gab einige Fälle, in denen sich solche Informationen als falsch herausgestellt haben).

Hoffentlich strömt das Switch-2-Publikum dazu, denn es ist wirklich ein Spiel, das ein besseres Schicksal verdient. Unsere Rezension dazu können Sie hier lesen, wenn Sie mehr erfahren möchten.