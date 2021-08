Marvel's Guardians of the Galaxy: Erstes Treffen mit Lady Hellbender im Video mitgeschnitten

Eidos-Montréal ist relativ ruhig geworden, nachdem sie uns im Juni auf der E3 Marvel's Guardians of the Galaxy vorgestellt haben. Neue Infos sind jedoch schon auf dem Weg zu uns, denn Square Enix teilte am Donnerstagabend ein Video mit uns, das das erste Aufeinandertreffen zwischen den Guardians of the Galaxy und der gefährlichen Herrscherin Lady Hellbender einfängt. Diese stürmische Persönlichkeit scheint ein besonderes Interesse an unserem Begleiter Drax zu haben. In der Dialogauswahl dürfen wir beeinflussen, wie dieser kleine Flirt ausgeht, doch wir werden erst am 26. Oktober sehen, wie viel Auswirkung unsere Entscheidung tatsächlich auf den Ausgang dieses Abenteuers hat.