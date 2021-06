Marvel's Guardians of the Galaxy enthält Kostüme aus den MCU-Filmen

Eidos Montreals neues Spiel ist das Einzelspielerabenteuer Marvel's Guardians of the Galaxy Wir schlüpfen darin in die Haut von Peter Quill, besser bekannt als Star-Lord, der mit seiner Crew das Universum retten muss. Der Titel wird viele Parallelen zu den Comics und Filmen aufweisen, beispielsweise wird das Spiel Outfits oder zumindest Skins enthalten, die an die Vorlagen erinnern. Square Enix zufolge sollen die Spieler für solche Extras nichts zahlen müssen, weil alle Inhalte durch Spielfortschritt oder Erkundung freigeschalten werden.

Mary DeMarle, Senior Narrative Directorin bei Eidos Montreal, sprach mit uns kürzlich darüber: „Wir haben viele Outfits im Spiel. Ich denke, es gibt ungefähr 39 verschiedene Outfits und sie sind von allem inspiriert - von den Filmen bis hin zu den Comics, so dass ihr einige sehr klassische Outfits finden werdet. Es ist alles kosmetisch, also beeinflussen sie nicht die Fähigkeiten oder die Spielweisen von irgendjemandem."

"[Ihr findet] sie, indem ihr die Level erkundet. Durchsucht alle kleinen Ecken und Winkel nach Geheimnissen und Verstecken [...]. Wenn ihr diese geheimen Gebiete erkundet, findet ihr Teile zum Herstellen oder Perks zur Ausrüstung eurer Ausrüstung. Ihr könnt Outfits finden und sie sofort [anlegen]. Ihr könnt Dinge wie diese Guardians-Sammlerstücke finden, die [...] für eure Teamkollegen wertvoll sind."

Diese Sammlerstücke werden direkt auf die Milano geschickt, das Schiff der Guardians of the Galaxy. Einige davon sollen euren Teammitgliedern spezielle Vorteile ermöglichen. DeMarle erklärte uns, dass diese Ausrüstungsstücke unter anderem zusätzliche Gespräche mit Hintergrundinformationen zu euren Partnern freischalten. Marvel's Guardians of the Galaxy wird auch einem Fotomodus beinhalten, sobald es am 26. Oktober für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch (via Cloud-Gaming) und PC erscheint.