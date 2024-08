Marvel's Deadpool & Wolverine wird der umsatzstärkste R-Rated-Film aller Zeiten

HQ

Man kann mit Sicherheit sagen, dass einige Fans in den letzten Jahren MCU -Müdigkeit in einer Post-Endgame -Welt erlebt haben, aber Marvel haben ihren nächsten Hit gefunden, und vielleicht den Funken, der ihr Schicksal in Form von Deadpool & Wolverine wenden wird.

Der dritte Auftritt von Ryan Reynolds ' großmäuligem Söldner, der seine Krallen in die Kinokassen versenkt hat, war bei weitem der erfolgreichste und brach nicht nur die Einnahmen seiner Vorgänger, sondern überholte auch Joker und wurde zum umsatzstärksten R-bewerteten Film aller Zeiten, der derzeit bei 1,085 Milliarden US-Dollar an weltweiten Einnahmen liegt (danke, Collider).

Weit entfernt von der dunklen, dramatischen, psychologischen Erkundung, die in Joker, Deadpool & Wolverine gezeigt wird, liefert es einen Doppelschlag aus frechem Humor und einer Kombination aus Ernsthaftigkeit - letzteres in Form von Hugh Jackman s publikumsmagnetischer Rückkehr auf die Leinwand in seiner ikonischen Rolle als Wolverine.

Egal, ob sie dem Franchise eine letzte Chance geben, den Film aus Nostalgie noch einmal aufgreifen oder die Fahrt immer noch lieben, eines ist sicher - Marvel haben einen Hit in den Händen, und zwar einen von titanischen Ausmaßen.

Mit Deadpool & Wolverine Titelträger für das größte R-bewertete Eröffnungswochenende und die größten Kasseneinnahmen aller Zeiten kann man mit Sicherheit sagen, dass es sich um einen der erfolgreichsten Superheldenfilme aller Zeiten handelt, und vor allem in jüngster Zeit, so dass wir möglicherweise noch viel mehr von dieser Art von Material aus dem MCU sehen werden.