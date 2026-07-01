Marvels Blade könnte abgesetzt werden, wobei Arkane Studios Gefahr läuft, geschlossen zu werden

HQ

Wir haben alle möglichen erschütternden Berichte und Informationsschnipsel über die bevorstehende Entlassungswelle gehört, die Xbox bald überrollen wird. Manche nennen es das "größte einzelne Entlassungsereignis in der Spielegeschichte", und wir sehen bereits einige der weiteren Auswirkungen dieser Kostensenkung, nicht zuletzt die Mittel, die aus dem Projekt Fantasy-Titel von IO Interactive entnommen werden.

Während viele Berichte schon lange behaupten, dass Compulsion, Ninja Theory, Double Fine und zuletzt Undead Labs am stärksten gefährdet waren, diese Entwickler entweder verkauft oder geschlossen werden sollen, wird nun ein weiterer großer Name ins Spiel geworfen.

The Verge behauptet, dass Xbox darüber nachdenkt, Arkane Studios zu verkaufen oder zu schließen, den letzten verbliebenen Teil der größeren Arkane-Maschine, nachdem Arkane Austin 2024 geschlossen wurde.

Diese Entscheidung wird wahrscheinlich zur Absetzung von Marvel's Blade führen, einem Spiel, das vor Jahren angekündigt wurde und bisher nichts Substanzielles gezeigt hat. Laut dem Bericht hat sich das Veröffentlichungsdatum des Spiels kürzlich auf Ende 2027 verschoben, während die Produktion nicht reibungslos verlief, da sie "auch das Budget überschreitet".

Es wurde bereits erwähnt, dass die riesige Entlassungswelle von Xbox erst im neuen Geschäftsjahr von Microsoft, das heute beginnt, eintreten wird. Also bereitet euch auf eine Vielzahl von Nachrichten in naher Zukunft vor.

Was Arkane Studios und Marvel's Blade betrifft, so hat Game Director Dinga Bakaba kürzlich in den sozialen Medien zur Ankündigung von Blade für Marvel Tokon: Fighting Souls gesprochen - eine kurze Anspielung, die angesichts dieser Turbulenzen kommt und etwas überrascht, da er selten über das Spiel, das er entwickelt, in den sozialen Medien spricht. Seltsames Timing, oder?