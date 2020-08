Marvel's Avengers: Video spricht über die Bösen Buben

Die MCU-Filme gaben vielen Neulingen ein besseres Verständnis von Marvels übergeordnetem Superhelden-Universum, aber natürlich blieben dabei viele Charaktere und Elemente offen. Die Organisation A.I.M. ist eine davon und wer bereits mit Marvel's Avengers auf Tuchfühlung gegangen ist, der wird sich vielleicht gewundert haben, was das genau ist (oder wer bitte dieser Modok sein soll). Square Enix bekommt solche Fragen wohl häufiger zu hören, deshalb antworten die Entwickler in einem neuen Video darauf.

Der neueste Trailer ist ein Videotagebuch und es beschäftigt sich mit der Frage: "Wer ist AIM?" Der Hauptautor des Spiels, der Schöpfer von Uncharted: The Lost Legacy - Shaun Escayg - und eine Reihe weiterer Mitarbeiter von Crystal Dynamics und Marvel erzählen uns darin mehr über böse Organisationen und die Rolle von George Tarleton. Gleichzeitig bestätigen sie, dass sich auch bei der Figur Monica Rappaccini ein Drama anbahnt. Und weil das Thema gerade wieder aufkam: Am Wochenende findet die offene Beta von Marvel's Avengers auf PC, PS4 und Xbox One statt.