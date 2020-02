Marvel's Avengers: Trailer zeigt neue Kostüme und optische Änderungen

Die Popularität des Avengers-Franchise erreichte wahrscheinlich ihren Höhepunkt, als Square Enix im letzten Sommer Marvel's Avengers offiziell ankündigte. Vielleicht war das im Nachhinein betrachtet nicht unbedingt die beste Entscheidung gewesen, denn die anfängliche Wahrnehmung auf das Spiel ging sehr weit auseinander, was zu teils starken Meinungen führte. Obwohl die Entwickler in der Vergangenheit ihre initialen Helden-Designs verteidigten, haben sich in den letzten Bildern und Trailern immer wieder geringfügige Änderungen eingeschlichen, was uns zum neuesten Bildmaterial führt.

Da viele der Szenen, die wir in der ersten Hälfte des jüngst veröffentlichten Videos sehen, bereits bekannt sind, fallen diese Anpassungen letztlich umso mehr auf. Thor, Black Widow und in gewissem Maße auch Hulk wurden seit der Enthüllung optisch mittlerweile ein gutes Stück verändert, damit sie der Vision der Fans vielleicht eher entsprechen. Außerdem bietet die letzte Hälfte des Trailers einige neue Gameplay-Sequenzen, in denen wir sehen, wie Captain America seinen Schild benutzt, Black Widow einige Schläge verteilt und Thor auf einem abstürzenden Schiff surft. Einige der Kostüme, die Vorbesteller beim Kauf erhalten, werden darüber hinaus präsentiert - das ist nämlich der Grund, warum es dieses Video gibt.