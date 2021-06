Marvel's Avengers: Trailer erlaubt Einblick in Black Panther und das War-for-Wakanda-Update

Auf der gestrigen E3-Konferenz von Square Enix präsentierte der japanische Publisher einen filmischen Überblick vom kommenden Content-Update in Marvel's Avengers. Das Live-Service-Spiel wird im August eine neue Erweiterung (War for Wakanda) bekommen, die unter anderem Black Panther als spielbaren Charakter einführt. Der Held bekommt eine eigene Story-Episode, die in der afrikanischen Stadt Wakanda spielt. Im neuen Trailer sehen wir den Bösewicht Ulysses Klaw, gegen den Black Panther größtenteils in seiner normalen, menschlichen Form kämpft. Laut dem Entwickler werden bestehende Spieler das DLC „ohne zusätzliche Kosten" erhalten.