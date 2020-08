Marvel's Avengers: Nur noch ein Held bis zum Spielstart

You're watching Werben

Das Konzept von Marvel's Avengers wurde von Anfang fragwürdig kommuniziert, da das Zusammenspiel zwischen der geschlossenen Einzelspielerkampagne und den kooperativeren Warzone-Missionen im Hinblick auf das im Hintergrund stattfindende Live-Service-Spielmodell noch immer nicht völlig klar ist. Ob diese Verbindung wirklich stark genug ist, werden wir nächste Woche herausfinden, aber eines ist sicher - dem Spiel scheint es vorerst nicht an Inhalten zu mangeln.

In einem neuen Blog sagt Crystal Dynamics, dass das Spiel von Anfang an über 80 War-Zone- und Drop-Zone-Missionen bietet. Diese Aufträge sind als reine Nebenbeschäftigung zu verstehen, die die Geschichte in keinster Weise vorantreiben, sondern lediglich neue Ausrüstung, XP und vieles mehr bieten. Wir erfahren im Beitrag außerdem, dass es 50 verschiedene Feindtypen gibt und dass die Helden jeweils 50 Fähigkeitspunkte erhalten können, um sich zu individualisieren. Darüber hinaus hat der Entwickler erklärt, dass sie nach dem Start am 4. September eine neue Regionen, zusätzliche Missionen und kleine Mini-Kampagnen in das Spiel einführen möchten.

Obwohl bis zur Premiere von Marvel's Avengers nur noch wenige Tage verbleiben, haben Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix noch so viel mehr zu erzählen. Wir haben schon einige "War Table"-Sendungen von ihnen gesehen, doch offenbar ist trotz des engen Zeitrahmens noch eine weitere Episode geplant. Square Enix hat die dritte und vorerst letzte Episode gestern auf den 1. September datiert, um 19:00 Uhr soll es losgehen.

Dieses Mal wird die Handlung des Spiels im Zentrum der Präsentation stehen. Einzelne Missionen der ersten Saison von Marvel's Avengers sollen bei dieser Gelegenheit zusammen mit einem neuen spielbaren Superhelden gezeigt werden. Nach Hawkeye (Clint Barton), der zu den ersten Inhalten gehört, die nach der Veröffentlichung als kostenloser DLC in das Spiel aufgenommen werden, steht uns also noch eine weitere Überraschung bevor. Dieses Video soll gleichzeitig als Art Einführung in das Spiel wirken, da Informationen über das Fortschrittssystem und das Zusammenspiel der Avengers aufbereitet werden.

