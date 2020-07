Marvel's Avengers: Neuer Held Hawkeye bestätigt, alle Infos zur Beta

You're watching Werben

Am Abend hat Crystal Dynamics neue Informationen über die Beta von Marvel's Avengers verkündet und in einer zweiten „War-Table"-Aufzeichnung einen weiteren Heldencharakter vorgestellt (Hawkeye). Die Betaphasen, die je nach Plattform an einem unterschiedlichen Zeitpunkt stattfinden, unterscheiden zwischen Vorbestellern und allen anderen Interessierten. In jedem Fall benötigt ihr einen Square-Enix-Account, um auf die Testphasen zuzugreifen.

Der Entwickler weist darauf hin, dass die Beute und die Fähigkeiten in der Beta nur einen Bruchteil der Gesamterfahrung ausmachen werden. Der reduzierte Umfang erleichtere den Zugriff und das Ausprobieren von verschiedenen Dingen, hofft das Studio. Leider ist es im Zuge der Beta deshalb nur möglich, einen von drei Skillthrees der Charaktere auszuprobieren, während die restlichen Spielweisen für den Start im September gesichert werden. Jeder Charakter kann maximal bis Heldenstufe 15 und Kraftstufe 45 aufsteigen. Hier sind die Inhalte der Beta:



Ein Tutorial namens „HARM Room" (Holographic Augmented Reality Machine) wird uns mit allen Helden (Black Widow, Hulk, Iron Man und Kamala Khan) drei Herausforderungen abschließen lassen. Haben wir das geschafft, dürfen wir auf Multiplayer-Missionen zugreifen.



„Fire Hero"-Missionen heißen die Aufträge, die sich auf die Story konzentrieren. In der Beta können wir die Missionen "The Light that Failed", "To Find Olympia", "Missing Links" und "Help Dr. Banner" spielen, also nicht die Eröffnungssequenz, die wir bereits mehrere Male zu Gesicht bekommen haben. Zwei dieser Sequenzen werden uns einen Boss entgegenwerfen (Abomination oder den Taskmaster) und ihr solltet sichergehen, dass ihr diese Missionen wirklich genießt. Es wird nämlich nicht möglich sein, diese Missionen mehr als einmal durchzuspielen. Wenn ihr das dennoch tun wollt, müsst ihr eure Speicherdatei löschen...



Glücklicherweise erhalten wir noch fünf „War Zones"-Missionen, die so oft gespielt werden können, wie ihr möchtet. Alleine mit drei KI-Partnern oder mit anderen Spielern dürft ihr dort Bösewichte verprügeln und Erfahrungspunkte sammeln. Einige geheime Bereiche wird es wohl ebenfalls geben, ihr solltet euch also etwas umschauen.



Darüber hinaus gibt es fünf „Drop Zone"-Missionen, die sich auf ein bestimmtes Ziel konzentrieren. Zum Beispiel geht es darum, einen Boss zu eliminieren oder eine AIM-Basis zu sabotieren.



Clint Barton aka Hawkeye wird der erste Held sein, den wir irgendwann nach dem Start des Spiels am 4. September kostenlos bekommen. Er kommt natürlich mit eigener Story-Sektion, in der wir unter anderem seine Fähigkeiten lernen.