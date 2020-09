Marvel's Avengers: Kate Bishop sucht zwischen Oktober und November nach Hawkeye

You're watching Werben

Vom ersten Moment an haben sich Crystal Dynamics und Eidos Montreal damit gerühmt, zum Verkaufsstart ihres großen Superhelden-Spiels Marvel's Avengers nur einen Teil der Gesamterfahrung bereitstellen zu wollen. Playstation-Spieler dürfen zum Beispiel irgendwann im kommenden Jahr Spider-Man erhalten, während Hawkeye wird völlig kostenlos ein Teil der Charakterauswahl wird, nachdem das Spiel veröffentlicht wurde. Jetzt kennen wir einen dritten spielbaren Neuzugang und einige Modi, auf die sich die Spieler freuen dürfen.

Wie versprochen haben die Entwickler gestern Abend den vorerst letzten War-Table-Stream übertragen und darin einen neuen Charakter vorgestellt, der in naher Zukunft ein Teil von Marvel's Avengers sein wird. Wie sich herausstellt, handelt es sich hierbei um Kate Bishop, die noch vor ihrem Lehrmeister Hawkeye ins Spiel integriert werden soll. Laut Square Enix wird sie irgendwann im Oktober verfügbar sein und sich in neuen Story-Missionen auf die Suche nach ihrem Lehrer machen. Das alles führt uns angeblich zu einem Kampf gegen einen unbekannten neuen Feind aus dem Marvel-Universum.

Ende November wird die Suche voraussichtlich abgeschlossen sein und Spieler müssten planmäßig auf Hawkeye, sowie auf sein Missionsset zugreifen dürfen. Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Neuzugängen klingt es fast so, als würde uns das Studio dazu bringen, mit zwei gleichen Helden zu spielen und die letzte Sendung hat bezüglich der spielerischen Unterschiede leider auch geschwiegen.

Marvel's Avengers wird eine Reihe verschiedener Spielmodi bieten, sobald es Ende der Woche erscheint. Das Pendent zu Destinys Strikes und Raids heißt in diesem Game Mega Hives und AIMs Secret Labs. Ersteres sind wöchentliche Aufgaben, die man alleine erledigen kann. Das klingt fast nach einem kleinen Horde-Modus, den man immer wieder grindet, wenn die Freunde gerade nicht am Start sind. Die Secret Labs sind kooperative Herausforderungen, die nur einmal pro Woche verfügbar sind und mit einem anspruchsvollen Bosskampf enden. Wer erfolgreich sein will, sollte vorzugsweise recht gut zusammenarbeiten können.