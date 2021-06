Marvel's Avengers ist bislang das beliebteste Playstation-Now-Spiel von 2021

Die ersten sechs Monate des laufenden Jahres sind schon fast wieder vorbei und Sony nutzt die relative Ruhe nach der E3, um einige Nutzungsdaten ihrer digitalen Angebote aufzubereiten. Gestern hat uns das Unternehmen Einblicke in die Metriken des Streaming-Abonnements Playstation Now gewährt und unter anderem die beliebtesten Spiele des ersten Jahreshälfte gemessen an den gesammelten Spielstunden enthüllt:

Trotz lauwarmer Kritiken konnte das neue Actionspiel von Crystal Dynamics also offenbar doch ein Publikum finden. Interessant ist auch, dass Horizon: Zero Dawn so weit oben liegt, wenn man bedenkt, dass es im Mai an Playstation-Besitzer verteilt wurde. Etwas, das weniger überraschend ist, ist das Spiel, das PC-Spieler am liebsten via PS Now spielen:

Der Playstation-4-Titel von From Software zieht also PC-Spieler an, das haben wir bereits vermutet. Position #3 beweist ebenfalls, dass Sonys intern produzierte Spiele bei der Computer-Gemeinde gefragt sind. Wahrscheinlich sollen in Zukunft aus diesem Grund mehr Playstation-Spiele für den PC veröffentlicht werden.