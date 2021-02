Marvel's Avengers: Hawkeye nutzt PS5 und Xbox Series kommenden Monat für Zielübungen

You're watching Werben

In der heutigen Ausgabe des Marvel's-Avengers-Entwicklertagebuchs "War Table" bestätigte Square Enix die Current-Gen-Aktualisierungen ihres Action-MMOs für den 18. März. Ihr könnt euch auf mehr Pixel und höhere Bildraten, sowie auf kürzere Ladezeiten freuen, sobald das Spiel in einem Monat auf Playstation 5 und Xbox Series erscheint. Wer Marvel's Avengers bereits für die alte Konsolengeneration besitzt, zahlt für die entsprechenden Updates nicht erneut.

Am selben Tag startet Clint Barton, eher bekannt als Hawkeye, seine eigene Story-Erweiterung namens "Operation: Future Imperfect". Der umstrittene Kerl wird in einer Zukunft, in der die Welt fast völlig ausgelöscht und verwüstet wurde, auf die Maestro-Version des Hulk treffen. Mit ihm zusammen versucht der Bogenschütze, für eine bessere Zukunft/Gegenwart/Vergangenheit einzutreten.

Die Entwickler haben die spielerischen Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Barton und seiner Schülerin Kate Bishop angesprochen. Hawkeye kann sich beispielsweise nicht teleportieren, er ist aber dennoch leichtfüßig genug, um zu weit entfernten oder schwer erreichbaren Orten zu gelangen. Dieser Held hat wohl zehn verschiedene Arten von Pfeilen, darunter Raketenpfeile, Heilpfeile, Pfeile, mit denen er Bomben auf Feinde herabregnen lässt, und solche Späße. Seine ultimative Fähigkeit ist ein weiterer Pfeil, der eine große Fläche mit einer Vielzahl von Kontrolleffekten belegt.

