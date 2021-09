Es ist ein ganzes Jahr her, seitdem Marvel's Avengers erschienen ist und obwohl der Titel weder gut aufgenommen wurde und noch sonderlich an Fahrt gewonnen zu haben...

Morgen erhält Marvel's Avengers das Content-Update "War for Wakanda". Neben der gleichnamigen Region wird Black Panther als spielbarer Charakter mit einer eigenen...

Krieg um Wakanda: Black Panther streift Mitte August durch Marvel's Avengers

am 29. Juli 2021 um 20:03 NEWS. Von Stefan Briesenick

Black Panther wird am 17. August mit dem Update "War for Wakanda" (auf Deutsch: "Krieg um Wakanda") als neunter Held in Marvel's Avengers bereitstehen. Die Geschichte von...