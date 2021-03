Marvel's Avengers: Euren Speicherstand müsst ihr manuell von PS4 auf PS5 übertragen

Gestern wurde Marvel's Avengers auf Playstation 5 und Xbox Series veröffentlicht, was dafür gesorgt hat, dass einige Spieler ihr abgebrochenes Abenteuer wieder fortsetzen...

Während der heutigen Präsentation von Square Enix wurde Black Panther für Marvel's Avengers angekündigt. Der Held wird noch in diesem Jahr mit einem Update namens "War...

Nächste Woche werdet ihr Kampagnenmissionen in Marvel's Avengers wiederholen können

am 10. März 2021 um 15:55 NEWS. Von Kieran Harris

Am 18. März wird sich in Marvel's Avengers einiges ändern. An diesem Tag erscheinen die PS5- und Xbox-Series-Spielversionen, sowie die neue Spielfigur Hawkeye. Um den...