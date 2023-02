Marvel's Avengers Co-Creative Director sagt, es war "eine herausfordernde Produktion"

HQ

Marvel's Avengers war eines der widersprüchlichsten Spiele der letzten Jahre, wobei der Titel eingeführt wurde und die Fans mit seinem Design und den überwältigenden Mikrotransaktionen ziemlich enttäuschte. Während Crystal Dynamics seitdem daran gearbeitet hat, das Spiel zu verbessern und eine Reihe zusätzlicher Inhalte eingeführt hat, wird Marvel's Avengers in naher Zukunft eingestellt.

Aber während das Spiel noch aktiv ist, hat der ehemalige Co-Kreativdirektor Cezar Virtosu mit dem Edge Magazine gesprochen (danke, GamesRadar) und sich für den Zustand von Marvel's Avengers entschuldigt und sogar einen winzigen Einblick gegeben, wie es war, an dem Spiel zu arbeiten.

"Es war eine herausfordernde Produktion, sagen wir. Dafür entschuldige ich mich."

Virtosu ist seit einiger Zeit nicht mehr Teil der Marvel's Avengers-Entwicklung, da der Entwickler das Support-Studio von Virtuos im Jahr 2020 verlassen hat, um sich Hexworks anzuschließen, während es The Lords of the Fallen neu startet, das irgendwann in der Zukunft auf PC und Konsolen der aktuellen Generation erscheinen wird.