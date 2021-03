Marvel's Avengers: Black Panther kämpft noch in diesem Jahr für Wakanda

You're watching Werben

Während der heutigen Präsentation von Square Enix wurde Black Panther für Marvel's Avengers angekündigt. Der Held wird noch in diesem Jahr mit einem Update namens "War for Wakanda" in das Spiel gelangen und Kate Bishop, sowie Hawkeye folgen (wann Spider-Man für Playstation-Besitzer kommt, wissen wir noch immer nicht).

Neben der Enthüllung des neuen Charakters haben wir einen tieferen Einblick auf die neue Hawkeye-Klasse bekommen, die ab sofort als kostenloses Update im Actionspiel erhältlich ist. Im Gameplay-Material sahen wir den Titelhelden akrobatisch Pfeile durch die Luft schießen - allerdings geht es immer noch primär gegen Roboter und Drohnen in den Kampf.

Marvel's Avengers startet heute auf PS5 und Xbox Series. Das Current-Gen-Update steht allen Besitzern der PS4-und Xbox-One-Versionen ohne zusätzliche Kosten zum Download bereit. 4K-Texturen und 60 Bilder pro Sekunde warten neben weiteren Verbesserungen auf euch.

