Marvel's Avengers bietet keinen lokalen Koop

Marvel's Avengers wird eine Einzelspielerkampagne und Kooperationsmissionen bieten, in denen Spieler zusammen an der Erfüllung einer gleichen Aufgabe arbeiten. Weil das Spiel ein dickes Action-Spektakel mit möglichst aufwändiger Inszenierung wird, solltet ihr jedoch nicht damit rechnen, es zusammen mit Freunden lokal spielen zu können. Das erklärte nun auch noch einmal der Studio-Manager Scot Amos während der New Yorker Comic-Con. Online könne man aktuell höchstens private Missionen und Online-Matches suchen, meinte er. Marvel's Avengers erscheint am 15. Mai 2020.

Quelle: MP1ST.