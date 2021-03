Marvel's Avengers bekommt in Zukunft möglicherweise Skins aus den MCU-Filmen

You're watching Werben

Bevor die Leute bemerkt haben, dass Marvel's Avengers viele spielerische Schwächen aufweist, haben sich die Fans darüber beschwert, dass die Charaktere nicht wie ihre MCU-Gegenstücke aussehen. Man sieht zwar die Parallelen, doch die Abweichungen lassen sie im direkten Vergleich wie billige Kopien wirken, was einigen Spielern negativ auffällt. Die Entwickler haben sich schon früh zu diesem Vorwurf geäußert und die eigenen Arbeiten als "bewusste Design-Entscheidung" deklariert. Weil das Game aber wie gesagt von offensichtlicheren Problemen ablenken möchte, wurde diese Position nun noch einmal überdacht.

MP1ST hat in einem Livestream einen Kommentar von Crystal Dynamics aufgeschnappt, dem zufolge es irgendwann in der Zukunft "sehr gut möglich" sein könnte, dass MCU-Versionen der Helden in Marvel's Avengers abgelichtet sein werden. Die Fans wurden gebeten, diesbezüglich "gespannt zu bleiben" - der Entwickler hält uns also bei der Stange. Heute Abend um 18:00 Uhr gibt es Neuigkeiten zum Spiel, vielleicht ist das ja bereits eine passende Gelegenheit für positive Nachrichten.