Marvel's Avengers: Anspielwochenende für Playstation, PC und Google Stadia geplant

Am übernächsten Wochenende, also in der Zeit vom 29. Juli bis zum 1. August, lässt euch Square Enix Marvel's Avengers spielen, ohne für das Spiel zu bezahlen. Der Publisher plant eine Anspielaktion, die Menschen auf Playstation 4/5, Google Stadia und auf dem PC in Anspruch nehmen können. Xbox-Spieler sollen in Zukunft eine ähnliche Aktion erhalten, doch bislang steht dieser Rahmen nicht fest. Spieler auf Playstation-Systemen müssen die Online-Mitgliedschaft "Playstation Plus" abonniert haben, um am Spaß teilzunehmen.

Auf der Aktions-Webseite erfahren wir, dass sämtliche Inhalte des Vollpreisspiels, einschließlich aller Live-Updates bis zur Spielversion v1.8.2, für Teilnehmer dieses Angebots verfügbar sind. Weil es meist gar nicht so leicht ist, sich in einem fortgeschrittenen Live-Game zurechtzufinden, hat der Publisher für Neulinge einen groben Leitfaden entworfen, der euch auf spannende Angebote hinweist, die Marvel's Avengers bietet.

Damit ihr durch all diese Inhalte souverän durchkommt, ohne allzu viel Zeit mit dem Grinden von wiederholbaren Tätigkeiten verbringen zu müssen (Wiederholung ist diesen Spielen leider eigen), nehmen die Entwickler temporäre Änderungen am Spielfortschritt vor. Im Aktionszeitraum wird die vierfache Menge an Erfahrungspunkten verteilt, was sicherstellen dürfte, dass ihr sehr schnell im Level aufsteigt und neue Fähigkeiten freischaltet.