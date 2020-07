Marvel's Avengers ab August in Beta spielbar

Marvel's Avengers bietet eine große Einzelspielerkampagne mit explosiven Gefechten, doch der Schwerpunkt liegt natürlich auf dem kooperativen Mehrspielermodus. Vor dem Verkaufsstart Anfang September bedarf das Game noch einiger Feinabstimmung und deshalb wurden diese Woche Beta-Tests angesetzt, die das Gleichgewicht der Charaktere vor dem Start sicherstellen sollen. Das bedeutet für euch, dass ihr bereits ab dem nächsten Monat ausprobieren könnt, was Crystal Dynamics und Eidos Montreal zusammengeschustert haben.

Wie IGN meldet, beginnt am 7. August ein längeres Beta-Programm für Vorbesteller auf der Playstation 4. Ab dem 14. August werden diejenigen dazu geholt, die das Game auf Xbox und PC vorbestellt haben. An diesem Datum werden die Testserver auf der PS4 gleichzeitig allen Interessierten ihre Türen öffnen, während eine Woche später, also am 21. August, sämtliche Spieler auf allen Systemen die offene Beta ausprobieren dürfen. Ihr müsst das Game also nicht zwingend vorbestellen, um euch Marvel's Avengers ausgiebig ansehen zu können. Es ist noch nicht bekannt, welche Art von Inhalten sich in der Beta befindet, aber wir gehen davon aus, dass es einige Warzone-Missionen geben wird und man ordentlich ballern kann.