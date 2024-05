Marvelous Game Showcase kündigt morgen die Ausgabe 2024 an

HQ

Marvelous Games kehrt in die Sommer-Event-Saison zurück, um die zweite Ausgabe des Marvelous Game Showcase zu präsentieren, die morgen, am 30. Mai, um 23:00 Uhr BST/0:00 Uhr MESZ stattfinden wird. Vom Hauptsitz von Marvelous Inc. in Tokio aus werden Präsident Suminobu Sato und wichtige Entwickler über Projekte in der aktiven Entwicklung (wie die in der Rune Factory-Franchise) informieren, einschließlich neuer Entwicklungsfortschritte und neuer Projekte.

Wie ihr sicher bemerkt habt, haben wir zur gleichen Zeit auch einen Termin mit Sony für die Mai-Ausgabe von State of Play, also müsst ihr euch wahrscheinlich entscheiden, welches Event ihr live sehen und welches ihr euch für später aufheben wollt.

Sie können den Stream auf den offiziellen Youtube-Kanälen von Marvelous und der offiziellen Website verfolgen, und die gesamte Veranstaltung wird vollständig in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch untertitelt sein.