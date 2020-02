Marvelous Europe bespricht Cross-Promo- und DLC-Pläne für Granblue Fantasy: Versus

Das Release-Datum wollte uns Marvelous zwar noch immer nicht verraten, dafür wurden in der Zwischenzeit konkrete DLC-Pläne für den europäischen Markt kommuniziert. Zwei Charakter-Pässe werden das Kampfspiel von Arc System Works mit weiteren Spielfiguren unterfüttern. Die ersten vier wurden bereits eingegrenzt, dazu gehören Narmaya, Soriz, Djeeta und eine Figur, die erst im März in einem Geburtstags-Livestream enthüllt wird.

Wer den Charakter-Pass #1 kauft erhält sofortigen Zugang zum finalen Boss des RPG-Modus, ein fieser Halunke namens Chaos Bringer. Dieser Kämpfer ist Teil des Hauptspiels und wird normalerweise erst freigespielt, indem man diesen Modus abschließt. Bislang wurde lediglich Belial als Figur für den Charakter-Pass #2 bestätigt.

Marvelous hat sich zudem zu unterstützten Cross-Promo-Aktionen zwischen Granblue Fantasy: Versus und dem gleichnamigen Mobile Game geäußert. Spielt ihr beispielsweise den RPG-Modus durch, erhaltet ihr eine bestimmte Menge Premium-Kristalle für den Smartphone-Titel. Wer sich für den Kauf der DLC-Charaktere entscheidet, profitiert in Granblue Fantasy ebenfalls davon.

Neuigkeiten zur Lokalisierung gab es ebenfalls, denn abgesehen von der englischen und der originalen Tonspur (in Japanisch) wird Versus deutsche, französische, spanische und englische Bildschirmtexte bieten. Noch immer gilt für Europa das erste Quartal als loses Zeitfenster, in Nordamerika erscheint der Titel am 3. März (nur auf PS4).