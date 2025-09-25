Marvel Zombies: Staffel 1

HQ

Marvel Animation ist meiner Meinung nach eher durchwachsen. Es hat zeitweise wirklich außergewöhnliches Fernsehen geliefert, wohl das Beste, was Marvel Studios seit Avengers: Endgame in Form von X-Men '97 angeboten hat, aber dann auch eine Menge sehr mittelmäßiges Fernsehen wie What If... ?, Eyes of Wakanda und I Am Groot. Als ich also in Marvel Zombies ging, konnte ich nicht anders, als mich ein wenig vorsichtig zu fühlen, optimistisch natürlich, aber dennoch vorsichtig.

Und es scheint, dass das der richtige Weg war, sich dieser Miniserie zu nähern, denn die vier Episoden des Fernsehens sind einfach in Ordnung, durchweg in Ordnung, wenn überhaupt. Wir bekommen eine Geschichte, die sich auf Charaktere konzentriert, die in Live-Action-Manier nicht viel Liebe erhalten haben, es ist eine reifere und gewalttätigere Geschichte, die keine Kompromisse eingeht und sich ihrer Natur angemessen anfühlt, sie mischt spannende Action mit leichtem Humor und sie ist vollgepackt mit Fan-Service, bis zu dem Punkt, an dem sie sich dank dieser Momente fast über Wasser hält. Man könnte argumentieren, dass Marvel Zombies der Inbegriff des Marvel Cinematic Universe ist, der auf den Säulen lebt und (un)stirbt, auf denen dieser Unterhaltungsgigant aufgebaut wurde.

HQ

Die Geschichte dreht sich um Iman Vellanis Ms. Marvel, die im Grunde damit beauftragt wurde, Zombie Scarlet Witch daran zu hindern, die vollständige Kontrolle über das Universum zu übernehmen. Auf dieser Reise reist Kamala Khan um die ganze Welt, trifft Helden und sieht, wie viele von ihnen grausam sterben, bevor sie sich in einem Avengers-ähnlichen letzten Wurf wiederfindet, bei dem das Schicksal von allem auf dem Spiel steht. Die Handlung funktioniert und die Art und Weise, wie sie durch die verschiedenen Charaktere navigiert, erweist sich auch als effektiv genug, dass man sich immer wünscht, man hätte ein bisschen mehr von jedem Superhelden/Bösewicht gesehen, bevor er abgeschlachtet und in die Reihen der Untoten von Wanda aufgenommen wird.

Werbung:

Gleichzeitig fühlt es sich jedoch so an, als ob Marvel Zombies versucht, in zu kurzer Zeit zu viel von einer Geschichte zu erzählen. Es schreitet erzählerisch in halsbrecherischer Geschwindigkeit voran, bewegt sich von Ort zu Ort, konzentriert sich für einige Momente auf einzigartige Helden und führt dann woanders hin. Die erste Episode ist nur ein Vorgeschmack auf dieses Ungleichgewicht in der Struktur, da sie in New York mit Young Avengers wie Kate Bishop und Riri Williams beginnt, bevor sie Zombie Hawkeye, FRIDAY bedient Iron Mans Anzug, Zombie Captain Marvel, Ikaris, Blade (der auch das Gefäß von Moon Knight ist), Yelena Belova und der Rest der Widows plus Red Guardian, während Zombie Okoye die Bande jagt. Es ist eine Menge, die man aufnehmen muss, und manchmal kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass Marvel Zombies doppelt so lang hätte sein sollen und Raum für jeden dieser einzigartigen Momente und Szenen hätte geben sollen, um wirklich zu gedeihen, bevor es weitergeht, etwas, das man in den drei folgenden Episoden definitiv zu spüren beginnen wird.

Aber wenn ihr mit einer Serie kein Problem habt, die niemals auf die Bremse tritt und euch kaum Zeit zum Durchatmen lässt, werdet ihr auch mit einigen epischen Marvel-Momenten belohnt, die Fans der Comics zu schätzen wissen werden. Nachdem ihr gesehen habt, wie viel Schaden Infinity Thanos und Infinity Ultron für die Multiverse verursacht haben, seid ihr vielleicht neugierig, wie Infinity Hulk abschneiden würde? Diese Serie bietet den Anschein einer Antwort, ohne die Tatsache zu verraten, dass zumindest im MCU Scarlet Witch der wahre Big Boss ist, ein Bösewicht wie kein anderer. Wenn diese atemberaubenden Fan-Service-Momente dein Blut nicht in Wallung bringen, kann ich nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass Marvel Zombies nicht ganz dein Ding sein wird, zumal der Humor weiterhin wie in jedem anderen Marvel-Projekt funktioniert und viel von dem Stachel und den rohen Emotionen aus der Geschichte nimmt, wenn man sie köcheln lassen und beim Zuschauer nachhallen lassen sollte...

Werbung:

Und dann ist da noch der Animationsstil. Es gibt Momente, in denen es sehr hübsch und auffällig ist, aber es gibt auch etwas, das sich aus meiner Sicht einfach nicht richtig anfühlt. Sie ist nicht ganz so flüssig oder glatt oder augenschonend wie eine Sony/Spider-Verse oder DreamWorks Animation und hat gleichzeitig nicht die gleiche immense Liebe zum Detail wie zum Beispiel Arcane. Es ist irgendwo dazwischen, vielleicht näher an den kinderfreundlichen Produktionen von Marvel Animation, und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Serie davon profitieren würde, wenn sie sich eine Scheibe von X-Men '97 abschneiden und einen eher comicgetreuen Stil verfolgen würde, anstatt sich am Stil von What If...? zu orientieren.

Alles in allem ist Marvel Zombies eine gute Fernsehserie, und ich würde Marvel-Fans anflehen, sich das anzusehen, einfach weil sie ein paar Stunden ihrer Zeit in Anspruch nimmt und eine einzigartige Geschichte im weiteren Marvel -Universum erzählt. Es wird nicht auffallen und einen signifikanten Eindruck bei euch hinterlassen, so wie es X-Men '97 getan hat, aber es ist sicherlich besser als Eyes of Wakanda und What If...?, wenn wir diese Shows in ein Pseudo-Ranking einordnen wollen.