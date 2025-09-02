Marvel Zombies sehen im ersten Trailer verdammt gut aus

HQ

Vor zwei Wochen kündigte Marvel Animation an, dass Marvel Zombies, ein vierteiliges Spin-off eines coolen What If...? -Episode, wird am 24. September auf Disney+ erscheinen, anstatt wie im gruseligen Oktober. Ich beschwere mich definitiv nicht nach dem Leckerbissen von heute Abend.

Wir haben endlich den ersten Trailer zu Marvel Zombies erhalten, und es sieht so aus, als würde es noch viel mehr von dem geben, was diejenigen von uns, die das What If...? Version gesucht. Avengers, die in zwei Hälften geschnitten werden, Spider-Man, der einem Dutzend Untoten die Köpfe abreißt, Blade Knight und so viel Blut, dass selbst Deadpool anfängt, rot zu werden. Marvel wird definitiv von der TV-MA-Einstufung profitieren, wenn die Miniserie in drei Wochen auf Disney+ debütiert.