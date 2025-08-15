Marvel Zombies ruft das neue Premierendatum, die Anzahl der Episoden und weitere Details ab

HQ

Marvel Zombies, die Serie, die die Ereignisse in der What If...? Zombies-Episode von Marvels animierter Spin-off-Serie, hat jetzt ein neues Veröffentlichungsdatum sowie eine Episodenzahl.

Marvel Zombies erscheint am 24. September auf Disney+. Das ist etwas früher als die vorherige Veröffentlichung vom 3. Oktober, die wir ursprünglich von der Serie erwartet hatten, aber Collider hat es mit dem Regisseur der Serie, Bryan Andrews, bestätigt.

Das Mini-Event wird ebenfalls vier Episoden lang laufen, und Andrews beschreibt, dass es ursprünglich eine Filmpremiere war. "Es ist so, als ob wir ursprünglich dachten, es würde ein Film werden, wenn wir dachten: 'Oh, wir sollten es als Film veröffentlichen.' Wir sollten einfach einen Film machen. Aber es gab einige Dinge, die auftauchten, bestimmte Probleme, bei denen wir einfach sagen mussten: 'Oh, lass es uns kaputt machen. Wir müssen es in vier Episoden aufteilen." Im Grunde ist es also wie ein Mini-Event mit vier Episoden, wie ein Film, der in vier Teile aufgeteilt ist. Also ja, es ist definitiv... Es ist eine Geschichte. Es ist ein roter Faden. Es passiert viel Wahnsinn", sagte er.

Marvel Zombies wird viel Blut, Fluchen und brutale Tode sowie viele zombifizierte Helden und Schurken bieten. Eine perfekte Uhr, um sich für die Halloween-Saison aufzuwärmen.