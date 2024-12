Marvel Zombies hat ein offizielles Premierendatum

Brad Winderbaum, Marvels Head of Streaming, Television and Animation, hat das Veröffentlichungsdatum für die kommende Spin-off-Serie Marvel Zombies bestätigt. Wir wussten, dass die Serie irgendwann im nächsten Jahr erscheinen würde, aber jetzt wurde sie für den 3. Oktober 2025 bestätigt.

Brad Winderbaum wurde dabei gefilmt, wie er dieses Datum in einem Video enthüllte, das Phase Hero auf X/Twitter gepostet hat. Es wurde auch enthüllt, dass die Serie als TV-MA eingestuft wird, was bedeutet, dass wir viel Blut und Mut erwarten können, aber es wird nur vier Episoden in der ersten Staffel geben.





Das mag einige enttäuschen, die sich eine vollere, ausgefeiltere Staffel gewünscht haben, aber für andere könnte es eine straffere, fokussiertere Geschichte bedeuten. Wir müssen abwarten und sehen, denn wir haben noch viel Zeit, bis Marvel Zombies auf unseren Bildschirmen erscheint.