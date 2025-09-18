Die Produzenten von Marvel Zombies dachten, dass der Live-Action-Film von Blade schon jetzt herauskommen würde

HQ

Während wir dank Wesley Snipes' Cameo in Deadpool & Wolverine technisch gesehen eine Version von Blade im MCU gesehen haben, steckt Marvels neuer Blade-Film mit Mahershala Ali seit Jahren im Schlamm fest. Das bedeutet, dass wir zum ersten Mal eine neue Klinge in der kommenden Marvel Zombies sehen.

Das hat Marvels TV- und Animationsregisseur Brad Winderbaum nicht erwartet. In einem kürzlichen Interview mit GamesRadar sagte er, dass niemand gedacht hätte, dass sie Blade den Leuten wieder vorstellen würden. "Wir dachten, dass die Live-Action-Version vor der animierten Version herauskommen würde. Für uns ist es also wirklich eine Ehre, die erste MCU-Version von Blade zu sein. Hoffentlich sind wir dem gerecht geworden. Ich denke, das haben wir", sagte er.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Klinge, die wir in Marvel Zombies sehen, in irgendein Territorium vordringt, das das MCU in dem Live-Action-Film erkunden würde. Diese Klinge ist auch ein Moon Knight, so wie es aussieht, und spaltet mit seinem klassischen Katana Zombies anstelle von Vampiren.

"Ich glaube nicht, dass wir Angst hatten", fügte Co-Showrunner Bryan Andrews über die Marvel Zombies -Version von Blade hinzu. "Es ist Blade. Wir bekommen Blade. Aber das ist dann auch ein eigenes Ding - es ist Blade Knight. Egal, was irgendwo anders passiert, das ist es und alle Wetten sind verloren. Wir alle kennen die Klinge als einen Wurzelanfang, und dann fügen wir den Faust-Khonsu-Aspekt hinzu. Wir konnten einfach durchdrehen und einen Riesenspaß haben."