Marvel zeigt eine neue realistische Wolverine-Maske, mit der du deinen inneren Hugh Jackman zum Ausdruck bringen kannst

Es ist seltsam zu sagen, dass wir 20 Jahre gebraucht haben, um ihn zu sehen, aber letztes Jahr haben wir endlich Hugh Jackmans Wolverine mit einer Maske auf dem Kopf gesehen, und jetzt könnt ihr den ikonischen Look selbst mit nach Hause nehmen, denn Marvel hat sich als Teil der Marvel Legends-Merch-Reihe erneut mit Hasbro zusammengetan.

Die Premium-Rollenspielmaske Wolverine ist eine Nachbildung der Maske im Maßstab 1:1 aus Deadpool & Wolverine, komplett mit Kampfschaden, weißen Augen und dem markanten schwarz-gelben Design. Es hat eine Einheitsgröße, die für die meisten Designs passt, aber es gibt ein abnehmbares Pad, mit dem Sie etwas mehr Platz in die Maske quetschen können, wenn Sie einen zu großen Noggin haben.

Die Maske kann derzeit vorbestellt werden, der Versand beginnt etwa ab dem 1. November dieses Jahres. Es ist nicht das teuerste Stück Merch auf dem Markt, aber es kostet 99,99 US-Dollar, was ein hübscher Cent für eine Maske ist. Die Tatsache, dass es einen Tag nach Halloween verschickt wird, hilft vielleicht nicht, jemanden zu überzeugen, der hofft, es als letztes Stück seines Kostüms zu haben.

