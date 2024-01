Marvel will Berichten zufolge, dass Drew Goddard bei Spider-Man 4 Regie führt

HQ

Wir wissen nicht viel über Spider-Man 4, aber wenn man bedenkt, wie No Way Home endete, könnte es in der Fortsetzung um alles gehen. Jon Watts, der bei den ersten drei Filmen Regie führte, wird nicht für einen vierten Film zurückkehren, so dass die Marvel Studios im Moment keinen Regisseur für das vierte Abenteuer der Spinne haben. Hollywood-Insider Daniel Richtman behauptet jedoch, dass sie versuchen, Drew Goddard dazu zu bringen, für den Film zu unterschreiben.

Goddard hat zuvor bei Filmen wie "The Cabin in the Woods" und "Bad Times at the El Royale" Regie geführt. Darüber hinaus hat er das Drehbuch für das Daredevil-Franchise produziert und geschrieben, und angesichts der Tatsache, dass Daredevil an Spider-Man 4 beteiligt zu sein scheint, wäre es nicht überraschend, wenn Marvel Goddard als Regisseur des Films haben möchte.

Tom Holland hat in der Vergangenheit gezögert, seine Rolle als Peter Parker wieder aufzunehmen, aber schließlich ist es nicht das erste Mal, dass er sich auf diese Weise äußert. Wir können uns wohl darauf verlassen, dass er die Rolle des Spider-Man noch eine Weile spielen wird. Der Film wird jedoch gedreht, unabhängig davon, ob Holland daran beteiligt ist oder nicht.