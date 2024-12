Marvel vs. Capcom: Infinite & Beyond ist eine riesige neue Mod, die diese Woche erscheint

HQ

Manchmal, wenn Fans mit genügend Leidenschaft und Kreativität zusammenkommen, können sie eine Mod erstellen, die ein Spiel wirklich überarbeitet oder etwas völlig anderes hinzufügt. Wir haben das Anfang des Jahres bei Fallout London gesehen, und jetzt versucht Marvel vs. Capcom: Infinite & Beyond etwas Ähnliches zu tun.

Im Launch-Trailer unten zeigt die Mod die massiven Änderungen, die sie am Basisspiel von Marvel vs. Capcom: Infinite vorgenommen hat. Es gibt eine komplette visuelle Überarbeitung, die den Charakteren einen Cel-Shading- und Comic-ähnlichen Look verleiht, komplett mit anpassbaren Farbpaletten und neuen Kostümen.

Darüber hinaus wurde der Ton verbessert, um der Grafik zu entsprechen, und es gibt auch Gameplay-Änderungen, darunter Änderungen an den Stages und die Hinzufügung eines Vier-Spieler-Tag-Team-Modus, der es anscheinend ermöglicht, dass alle vier Spieler gleichzeitig auf der Bühne aktiv sind.

Die Mod ist ein kostenloser Download für PC-Spieler von Marvel vs. Capcom: Infinite und erscheint am 20. Dezember.