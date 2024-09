Marvel vs. Capcom Fighting Collection für Xbox bestätigt

HQ

Heute in einer Woche feiert Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics Premiere, eine Sammlung, die einige der besten und klassischsten Kampfspiele des japanischen Riesen enthält. Hier ist, was Sie für Ihr Geld bekommen:



X-Men: Kinder des Atoms



Marvel Superhelden



X-Men gegen Street Fighter



Marvel Super Heroes vs. Street Fighter



Marvel vs. Capcom: Kampf der Superhelden



Marvel vs. Capcom 2: Neues Zeitalter der Helden



Der Bestrafer



Aber... nicht jeder kann am 11. September mitmachen. Die Sammlung erscheint nur für PC, PlayStation und Switch. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber jetzt haben Microsoft und Capcom das Problem gelöst (das anscheinend technischer Natur war).

Dank dessen wird Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics nächstes Jahr für Xbox-Konsolen veröffentlicht, ebenso wie die Capcom Fighting Collection 2, deren Erscheinen für Xbox ebenfalls bestätigt wurde. Kurz gesagt, mehr digitale Schläge für die Menschen.