Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics überschreitet die Marke von einer Million verkauften Exemplaren

HQ

Wenn zwei so bekannte Marken wie Marvel und Capcom für ein paar Runden altmodischer Handgreiflichkeiten aufeinandertreffen, ist die Kampfspiel-Community von der Seitenlinie aus begeistert. Zumindest scheint es so zu sein, wenn man die guten Nachrichten betrachtet, die Capcom heute mit uns geteilt hat.

Es stellt sich heraus, dass Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, eine Zusammenstellung von sieben Arcade-Spielen (bestehend aus X-MEN Children of the Atom, MARVEL Super Heroes, X-MEN VS. Street Fighter, MARVEL Super Heroes vs. Street Fighter, MARVEL vs. CAPCOM: Clash of Super Heroes, MARVEL vs. CAPCOM 2: New Age of Heroes und The Punisher), das vom klassischen Kampfspiel über Beat 'em up bis hin zu "Me vs. the Hood" reicht, hat bereits eine Million verkaufte Exemplare erreicht.

Erst vor wenigen Tagen, am 12. September, feierte das Spiel sein einjähriges Verkaufsjubiläum. Um diesen doppelten Meilenstein zu feiern, ist das Spiel jetzt auf Steam um 40 % reduziert, und das Studio wollte seinen Charakteren mit einem neuen Gedenkartwork Tribut zollen, das ihr unten finden könnt.

Hast du Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics gespielt?