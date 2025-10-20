Marvel-Veteran Michael Waldron glaubt, dass Glen Powell als Nova "ziemlich gut" wäre.

Es gab verschiedene Informationen, die darauf hindeuten, dass Nova bald sein Marvel Cinematic Universe -Debüt geben wird, aber die Frage bei dieser Einführung ist, wer den kosmischen Superhelden darstellen wird.

Nachdem er die Drehbücher für Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Loki geschrieben hat, The Fantastic Four: First Steps und Thor: Love and Thunder zum Leben erweckt hat und auch mit dem Schreiben von Avengers: Doomsday beauftragt wurde, hat Michael Waldron nun verraten, wen er gerne als Nova besetzt sehen würde.

Im Bingeworthy-Podcast von The Playlist wurde Waldron gefragt, wer Nova spielen sollte, worauf er den Namen von Chad Powers Hauptdarsteller Glen Powell nannte. Nachdem die beiden gemeinsam an der Comedy-Serie gearbeitet hatten, lobte Waldron den Top Gun: Maverick -Star mit folgenden Worten: "Glen Powell wäre] ein ziemlich guter Nova."

Was denkst du, wäre Powell die perfekte Besetzung, um diesen kosmischen Helden in der MCU zum Leben zu erwecken? Wenn nicht, teilen Sie uns unten Ihre perfekte Besetzung mit.