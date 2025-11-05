Marvel-Veteran Jonathan Hickman veröffentlicht erste Folge der neuen Graphic Novel, die für alle kostenlos zu lesen ist

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach etwas Frischem zum Lesen sind, ohne etwas für dieses Privileg bezahlen zu müssen, haben wir einige sehr aufregende Neuigkeiten für Sie.Marvel Die Veteranen Jonathan Hickman (bekannt für das Schreiben unzähliger Fantastic Four Ausgaben und mehr) und Mike del Mundo (mit Credits, die das Uncanny X-Men beinhalten) haben eine Zusammenarbeit für eine neue Graphic Novel namens Shift angekündigt.

Shift, das als Beginn des "nächsten großen Comic-Universums" beschrieben wird, wird jeden Dienstag am 3 Worlds / 3 Moons für eine Prämie veröffentlicht, aber zum Auftakt haben die beiden beschlossen, die erste Episode für alle völlig kostenlos verfügbar zu machen.

Diese erste Episode ist eine 13-seitige Geschichte, die den Präzedenzfall für die umfassendere 64-seitige Graphic Novel darstellt. Auch hier können Sie dies lesen, ohne dass Sie sich selbst finanziell dazu beitragen müssen, aber wenn Sie weiterlesen möchten oder eine physische Kopie der Geschichte haben möchten, können Sie das Projekt des Paares auf einer von mehreren Ebenen abonnieren, um auch eine Reihe anderer Sammlerstücke zu ergattern.

