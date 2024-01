Marvel vergleicht verworfene Folge von What If...? mit Menschenkindern

HQ

Die animierte TV-Serie What If...? hat gerade ihre zweite Staffel abgeschlossen, die über Weihnachten veröffentlicht wurde. Wie erwartet, bot es viele interessante Szenarien, die sonst nie erforscht worden wären. Unter all den Ideen werden jedoch einige nie realisiert, darunter eine viel düsterere Episode von Showrunner und Chefautor A.C. Bradley. Am Ende fühlte sich jedoch alles zu düster an und angesichts der Schrecken der Welt wurde die Idee nie verwirklicht.

Im Gespräch mit IGN erklärte Bradley: "Es fühlte sich an, als würde die Welt bereits untergehen und wir brauchten nichts hinzuzufügen, und so wurde es zu einer Art Flucht und einer lustigen Befreiung. Allerdings habe ich eine Episode geschrieben, die für immer in einer Schublade verschwindet, die sehr, sehr düster war. Ich nannte es 'Children of Men with Spider-Man'. "

Hättest du gerne diese düstere What If...? Episodenidee gesehen?