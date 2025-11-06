Marvel und Insomniac Games werden "noch viele Jahre" zusammenarbeiten

HQ

Es sind gerade viele Marvel-Spiele in Arbeit. Arkane hat Blade, Arc System Works hat Marvel Tokon: Fighting Souls, Motive hat ein Iron Man-Spiel und natürlich bereitet sich Insomniac auf die Veröffentlichung von Marvel's Wolverine nächstes Jahr vor.

Im Gespräch mit Game Informer sagte der General Manager von Marvel Games, Haluk Mentes, dass Marvel sich zwar über die Zusammenarbeit mit so vielen Studios freue, die Projekte von Insomniac aber als "Inbegriff" seiner Philosophie sehe, wenn es um Spiele gehe.

"Wir arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen und haben eine solche Kurzschrift für mehrere Marvel's Spider-Man-Spiele entwickelt, dass es für jeden in unserem Team offensichtlich war, dass Insomniac die perfekte Wahl war, als es endlich an der Zeit war, Logan auf spektakuläre und instinktive Weise zurückzubringen." sagte Mentes. "Es waren unsere gemeinsame Kultur und unsere Werte, die uns zusammengebracht haben, und wir sind so stolz darauf, auch in den kommenden Jahren weiter zusammenzuarbeiten."

Wenn man bedenkt, dass Marvel Games 2018 mit Marvel's Spider-Man wirklich das Gefühl hatte, einen großen Sprung nach vorne gemacht zu haben, können wir verstehen, warum das Unternehmen so sehr mit Insomniac zusammenarbeiten möchte. Da wahrscheinlich auch irgendwann ein weiteres Spider-Man-Spiel auf den Karten steht, scheint es, dass Insomniac weit über Wolverine hinaus mit der Marvel-Marke beschäftigt sein wird.

Marvel's Wolverine erscheint im Herbst 2026.