Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order stößt alternatives Cover von Wolverine-Comic an

Nintendo kündigte diese Woche eine besondere Zusammenarbeit mit dem Panini-Verlag an. Dank der bevorstehenden Veröffentlichung des Switch-exklusiven Actionspiels Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order präsentierte der Zeitschriftenverleger ein alternatives Cover für die 59. Ausgabe des Wolverine-Comics. Der berühmte italienische Karikaturist Stefano Landini hat das Motiv angefertigt, das in Kürze in teilnehmenden Comic-und Online-Shops erhältlich sein soll. Inspiriert wurde die Aktion vom neuen Auftritt der Marvel-Helden, die am 19. Juli exklusiv auf der Nintendo Switch ein neues Abenteuer erleben. Unten könnt ihr einen Blick auf das Spezialcover werfen.

Mit Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order können die Spieler aus zahlreichen Charakteren von Serien, wie Avengers, Guardians of the Galaxy, X-Men und vielen anderen ihr eigenes Marvel-Superheldenteam zusammenstellen. Im Spiel müssen wir uns mit unseren Verbündeten zusammenschließen, um dem kosmischen Tyrannen Thanos und seine skrupellosen Anhänger zu stoppen, bevor die noch mehr Chaos in der gesamten Galaxis anrichten können. Ein Erweiterungspass soll das Actionspiel nach der Veröffentlichung bereichern, darin enthalten sind zusätzliche Inhalte für Fantastic Four, X-Men und Marvel Knights.